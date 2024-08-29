«Еле ходит, живет, как затворник»: Павел Дуров семь лет не навещал отца в Петербурге

Создатель Telegram Павел Дуров семь лет не навещал отца, проживающего в спальном районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказала соседка Валерия Семеновича.

Подробности узнал Kp.ru.

По словам женщины, примерно пять лет назад родители Павла разъехались – не было ни ссор, ни скандалов. Валерий Семенович остался в двушке на восьмом этаже – супруга вместе с сыном Николаем съехала.

«А Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела», - рассказала собеседница.

Отец Дурова не открывает дверь. На вопрос, почему, женщина говорит: «Он необщительный. Раньше хоть в магазине подойдешь к нему, поздороваешься. Теперь живет, как затворник».

Она предположила, что мужчина стал таким, опасаясь мошенников, или из-за сына. Сейчас отцу Павла Дурова 79 лет.

Журналисты пытались достучаться до него вечером, когда стемнело. В окнах не горел свет, но слышался шум от телевизора.

Отмечается, что квартира расположена недалеко от метро «Комендантский проспект». Это обычный десятиэтажный панельный дом. Валерий Семенович является доктором филологических наук, он преподавал в СПбГУ.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров с 2015 по 2021 годы посещал Россию 50 раз.