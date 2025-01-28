Взрывных устройств не обнаружено: украинские спецслужбы доставили траурный венок генерал-майору ВС РФ

Необычную посылку получил генерал-майор ВС РФ Виталий Терехин. Неизвестные по наводке украинских спецслужб принесли к его двери траурный венок, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, к осуществлению провокационной акции причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Агенты разместили в соцсетях объявление о работе, на которое откликнулись двое безработных.

После этого курьеры доставили венок по адресу. При этом граждане не знали, кому предназначалась посылка. Траурное подношение обнаружили родственники Терехина, они же вызвали полицию. Взрывных веществ в венке обнаружено не было. Курьеров, которые исполнили заказ, в настоящий момент разыскивают.

Ранее сообщалось, что у взорвавшего генерала Игоря Кириллова террориста оказалось много друзей на Украине. Он часто общался с ними в социальных сетях.