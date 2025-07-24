«Выживу ли?»: президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на санкции, запрещающие ему въезд в Эстонию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал бессрочный запрет на его въезд в Эстонию. Лидер республики отреагировал на ограничение с юмором. Его слова ТАСС передала пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю "громкую" новость. Дословно президент сказал так: "Никогда, к сожалению, не был в Эстонии. И после введения санкций все думаю – выживу ли?"», – сказала Эйсмонт в разговоре с изданием.

Глава белорусского государства попал в список людей, которым Эстония запретила въезд на свою территорию, в числе 273 других белорусов. Ограничения были введены сегодня, 24 июля.

Сообщается также, что ранее Александр Лукашенко усомнился в стремлении западных стран урегулировать ситуацию на Украине.

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