Министр образования Эстонии Кристина Каллас не смогла умножить 4 на 8

Во время интервью министр образования Эстонии Кристина Каллас столкнулась с неожиданным испытанием — ее попросили решить простой математический пример. Однако справиться с умножением 4 на 8 она не смогла. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Когда ведущий задал этот вопрос, Каллас сначала попыталась перевести разговор в философское русло.

«Образование – это не только математические формулы», – рассмеялась Кристина, а потом прямо сказала, что не знает ответ на вопрос.

Примечательно, что Каллас имеет ученую степень: в 2016 году она защитила докторскую диссертацию по политологии на тему «Переосмысление триадической связи: анализ этнополитического взаимодействия между Эстонией, Россией и эстонскими русскими».

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