«Никто не знает, куда идут деньги»: выяснилось, сколько стоит ужин с Трампом

Личная встреча с недавно вступившим в должность президентом США Дональдом Трампом стоит $ 5 млн. Это выяснил журнал WIRED.

Как рассказали источники издания, такая цена установлена для представителей американского бизнес-сообщества — и возможность поужинать с главой государства пользуется у предпринимателей очень большим спросом. При этом до инаугурации Трампа желающие могли прийти на встречу в групповом формате — она стоила на тот момент $ 1 млн.

Факт подобных «платных свиданий» вызывает у некоторых политиков и общественных деятелей беспокойство — в первую очередь потому, что никто не знает, «куда идут и как используются эти деньги».

«Я не могу припомнить, чтобы хоть один президент в первые же недели своего срока получал миллионы долларов подобного финансирования. Вопрос даже не в том, что Трамп зарабатывает — но в том, кто может получить „доступ к телу“ и повлиять на принимаемые решения. Люди, которые хотят попасть в фавор к Трампу, считают, что в их интересах жертвовать ему деньги», — поделился в беседе с WIRED политолог Дон Мойнихен.

По его словам, тревогу вызывает и этическая составляющая — поскольку возможность проведения платных ужинов «размывает границы» между президентством и бизнесом Трампа.

Ранее мы писали о публикации видео, на котором Трамп лижет и целует ноги бизнесмена Илона Маска.