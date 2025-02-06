Выяснилось, почему Леди Гага резко поскромнела

Американская певица Леди Гага, известная своими эксцентричными нарядами и вызывающим поведением, в последнее время поубавила пыл — она стала скромнее одеваться и не так ярко краситься. Как выяснил Radar Online, исполнительница пошла на такой шаг ради жениха.

Напомним — Стефани Джерманотта (настоящее имя исполнительницы) с 2020 года состоит в отношениях с бизнесменом Майклом Полански. Он старше ее на три года, но смотрит на мир существенно под другим углом.

«Майкл — успешный предприниматель, выпускник Гарварда, специализировавшийся на прикладной математике и информатике, поэтому он, его друзья и коллеги довольно консервативны», — объясняют источники портала.

По их словам, Полански дал Гаге понять, что для него будет очень важно, если она ограничит эпатажность своего образа — хотя бы так, чтобы они были похоже на людей, которые «посещают одни и те же вечеринки».

Инсайдеры также утверждают, что Полански намерен привлекать Гагу к участию в своем бизнесе и хочет представить ее как равноправного партнера с таким же серьезным подходом, как у него — и что, по его мнению, она должна одеваться соответственно.

Ранее мы писали о том, что певица выбрала имя для ребенка, но еще не зачала его.