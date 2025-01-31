Выяснилось, кто управлял врезавшимся в лайнер вертолетом в Вашингтоне

За штурвалом вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским лайнером в вашингтонском аэропорту, находилась женщина. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на американские СМИ.

При этом имя пилота не раскрывается — тогда как личности двух мужчин-военнослужащих, также находившихся на борту вертолета, уже стали известны.

По данным прессы, их зовут Гэри О’Хара и Эндрю Ивз. Примечательно, что пост с некрологом О’Хара сперва был опубликован в официальных соцсетях Корпуса подготовки офицеров запаса морской пехоты, где тот проходил дополнительную подготовку, а затем внезапно удален. Специалисты предполагают, что это было сделано по указанию высшего военного руководства.

У О’Хара остались жена и годовалый ребенок. Гибель Ивза подтвердила его супруга.

Как сообщается, О’Хара, самый опытный член экипажа, должен был контролировать и оценивать действия второго пилота — как раз женщины, чье имя до сих пор не известно.

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