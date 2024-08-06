«Выведены на работу доктора, созданы резервы лекарств»: врио губернатора Курской области сообщил о боях на границе

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил об обстановке в регионе. Напомним, ВСУ атаковали приграничные районы Курской области.

Около 21:00 Смирнов сообщил, что «обстановка на границе напряженная». Оперативный штаб перевели в круглосуточный режим работы.

«На границе идут бои. Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем. Организована дополнительная бригада скорой помощи, выведены на работу доктора в больницы, созданы необходимые резервы лекарств», - рассказал врио губернатора в своем Telegram-канале.

По его словам, продолжает работать круглосуточная горячая линия. Сотрудники администрации области и муниципальных образований находятся на работе.

«Прошу не создавать панику, обращаться за помощью в администрации своих населенных пунктов, либо в администрацию Курской области. Мы всем придем на помощь», - сообщил Смирнов и призвал не верить фейкам, которых, по его словам, много.

Также стало известно, что ранены двое детей – по дороге из Суджи было сброшено взрывное устройство с украинского коптера. Несовершеннолетних отправили в областную больницу.

Ранее сообщалось, что российский губернатор ушел в отпуск после объявления о закрытии въезда в 14 населенных пунктов.