Российский губернатор ушел на больничный после объявления о закрытии въезда в 14 населенных пунктов

55-летний губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уходе на больничный до 22 июля. Глава региона пожаловался на «не очень хорошее» самочувствие, но отметил, что «никакой беды страшной нет».

Об уходе на больничный Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«Не удается мне вылечиться на ногах. Как бы ни хотелось, врачи ругаются, чувствую себя не очень хорошо… Поэтому ухожу на больничный», - рассказал Гладков.

Губернатор считает, что «нужно просто заняться здоровьем» для дальнейшего решения проблем и задач, поставленных перед ним. Гладков пообещал остаться в Белгороде и области, но добавил, что «нужно отлежаться».

«Надеюсь, что до понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу. Утренние и вечерние сообщения постараюсь регулярно отправлять», — поделился губернатор.

Меньше, чем за час до этого, глава региона объявил об ограничении доступа в 14 населенных пунктов с 23 июля. На въезде туда установят КПП, будут пропускать только мужчин в бронежилетах в сопровождении. Оставленные жителями дома станут охранять военные, платежи за коммуналку остановят, гражданам частично компенсируют арендованное жилье.