Вытащил из себя осколки и сел на велосипед: курский пенсионер проехал 15 км ради спасения

Житель курского поселка Коренево вытащил из себя осколки и проехал 15 км на велосипеде. Пенсионер эвакуировался, хотя до этого дважды был на волосок от смерти. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.

71-летний мужчина по имени Александр в самый последний момент решился оставить хозяйство и уехать, чтобы спастись. Он вспомнил о том, как это было.

«Я их (осколки. Прим. РЕН ТВ) повыдернул, духами понабрызгал, да и поехал на велосипеде», – поделился житель.

Пенсионер до последнего не хотел покидать дом, но когда услышал украинские снаряды, то послушал сына и схватил первое, что попалось под руку.

«До этого, как выезжать, два снаряда разорвалось минометных, один метров на 50 от меня, дверь посекло, окна поразбивало дома. Пять осколков повыкинул мелких, мне попали в шею, по плечу, в тапки, в ноги. Повыскоблил их. Второй разорвался – напротив дом был, но он меня закрыл. Если бы не дом кирпичный, меня бы убило возле ворот прямо. Вот так я добрался сюда», – пояснил мужчина.

Тогда Александр сел на велосипед, повесил свои сумки и поехал. В 15 километрах было другое село, оттуда его забрала эвакуационная машина. Пенсионер смог добраться до Курска. Сейчас мужчина не знает, что случилось с его домом и животными.

По информации РЕН ТВ, 6 августа ВСУ атаковали позиции России у Николаева-Дарьина и Олешни в Курской области. Один из главных ударов боевиков пришелся по центру Суджи.

Ранее мы писали о том, что пенсионер из Курской области спас 60 односельчан при атаке ВСУ.