Вышел за покупками и попался: приставы в Казани задержали Исуса Христа

Казанские приставы задержали россиянина по имени Исус Христос и доставили в суд. Его обвинили в фиктивной регистрации иностранных граждан, передает Telegram-канал ГУФССП России по Республике Татарстан.

Сегодня приставы выехали по месту проживания 45-летнего мужчины, который не явился на судебное заседание в апреле. Исус Петрович Христос не открыл им дверь. Тогда сотрудники ФССП стали ждать, когда россиянин выйдет из квартиры. В итоге житель Казани вышел за покупками и попался.

В отношении нарушителя составили протокол по статье о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица. Затем мужчину отвезли в суд, где его оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Кубани приставы должны были взыскать с бизнесмена 300 тысяч рублей котятами. У мужчины не было денег на погашение долга.