Больше ничего нет: приставы взыщут с бизнесмена 300 тысяч рублей котятами

На Кубани местный бизнесмен задолжал клиенту крупную сумму. Так как денег у предпринимателя не оказалось, то покупатель намерен получить ее виде котят, передает Telegram-канал Mash.

Житель Краснодарского края захотел завести каракета — гибрид пустынного кота и домашней кошки. Для этого он заплатил 300 тысяч рублей бизнесмену, который занимается разведением животных. Однако взамен мужчина так ничего и не получил.

За защитой своих прав кубанец обратился в суд. Бизнесмена обязали вернуть деньги, но они у него внезапно пропали. На счетах была лишь мизерная сумма.

В сложившейся ситуации мужчина попросил возместить ему ущерб в котятах. Делом в скором времени должны заняться приставы.

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