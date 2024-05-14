Вышел из тени: генерал Сергей Суровикин предстал перед первыми лицами государства в Кремле

Генерал Сергей Суровикин на долгое время пропал из информационного поля. 14 мая, стало известно о его возвращении. По данным Telegram-канала Рыбарь, командующий прибыл в столицу РФ для встречи с первыми лицами государства.

Журналистка Ксения Собчак делала прогноз относительно скорого возвращения бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции. Она писала, что Суровикин, по ее данным, должен был прилететь в Москву завтра, 15 мая.

Однако генерал оказался в столице чуть раньше — на один день. По прилете он отправился в Кремль на встречу с первыми лицами. Тема встречи, ее характер и детали пока не приводятся, как сообщает Telegram-канал Рыбарь.

Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ушел в отставку. Теперь он занимает место секретаря в Совете Безопасности страны.