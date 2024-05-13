Шойгу появился на сайте Совбеза во вкладке руководства совещательного органа

Совет Безопасности РФ указал Сергея Шойгу как секретаря структуры на своем официальном сайте. Экс-министр обороны появился на сайте во вкладке руководства совещательного органа.

Шойгу занял место Николая Патрушева, который перешел на другую должность.

Напомним, что 12 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому Шойгу, возглавлявший Минобороны России с 2012 года, назначен секретарем Совбеза.

«Указом президента Российской Федерации № 328 от 12 мая 2024 года назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии», – говорится в биографии Сергея Шойгу на сайте Совбеза.

Отмечается, что место Сергея в министерстве глава государства предложил занять Андрею Белоусову, который был министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросам и первым вице-премьером, курировавшим экономический блок.

Как сообщает Lenta.Ru, после новостей портреты Шойгу резко подешевели на маркетплейсах. Так, после смены должности цены снизились на 35-77%. Интересно, что в интернет-магазинах начали появляться портреты кандидата на должность министра обороны Андрея Белоусова.

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