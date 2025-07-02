Выпускницу московской школы, набравшую 400 баллов за ЕГЭ, пригласили в MAX

Выпускницу московской школы, которая набрала за ЕГЭ максимальные 400 баллов, пригласили на стажировку в офис цифровой платформы MAX. Известно, что абитуриентка интересуется IT-сферой.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

В MAX поздравили выпускницу с высоким результатом и пожелали успехов в учебе в том вузе, который она выберет.

«Мы знаем об интересе выпускницы к IT-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX», – сказано в заявлении компании.

В офисе она познакомилась с экспертами, которые занимаются развитием востребованных цифровых сервисов.

Ранее многодетный отец Евгений Тепляков назвал умственно отсталыми детей своих подписчиков. Он также рассказал, что дочь Алиса сдала ЕГЭ по информатике на 85 баллов. По словам мужчины, 12-летняя дочь может работать в школе.