«Может учить ваших умственно отсталых детей»: Евгений Тепляков похвастался способностями дочери

Многодетный отец Тепляков назвал умственно отсталыми детей своих подписчиков. Об этом стало известно из соцсетей.

Евгений Тепляков выложил на своем YouTube-канале новое видео, посвященное дочери Алисе. Напомним, девочка в 9 лет сдала ЕГЭ и поступила в МГУ. Впрочем, спустя некоторое время из вуза ее отчислили.

Тепляков рассказал, что Алиса накануне успешно сдала ЕГЭ по информатике без предварительной подготовки.

«85 баллов — экспертный уровень. Соответственно, Алиса у нас педагог с экспертным уровнем по информатике. А значит, 12-летняя Алиса может работать в школе и учить информатике ваших маленьких 18-летних умственно отсталых детей», — заявил он.

Многодетный отец добавил, что недоволен результатом дочери. При должной подготовке она могла бы сдать экзамен минимум на 95 баллов.

Ранее мы писали о том, что Евгений Тепляков требует выплатить ему 200 тысяч рублей.