Вынесла на себе раненого напарника: 21-летняя девушка пошла на СВО и стала снайпершей

Молодая россиянка пошла на СВО добровольцем-снайпером и во время одного из боев вынесла на себе раненого напарника. О подвиге, совершенном 21-летней девушки, рассказал Telegram-канал RT на русском.

По данным СМИ, будущая снайперша выросла в детдоме. С самого детства девушка мечтала поступить в военное училище, а когда началась спецоперация, то она не смогла остаться в стороне.

В зоне СВО россиянка, являющаяся мастером спорта по стрельбе, отработала три контракта добровольцем-снайпером. Сейчас она вновь занимается учебой. Во время выполнения одной из боевых задач девушка проявила героизм и спасла своего раненого сослуживца.

«Он получил ранение, нужно было отходить. Я по максимуму сняла обмундирование с товарища, чтобы было легче нести. Добралась до наших ребят, и раненого выносили уже вчетвером на носилках. Боец, к счастью, выжил», — рассказала снайперша.

Ранее российский боец на велосипеде провел БМП через минное поле в зоне СВО. Он вел за собой технику в атаку.