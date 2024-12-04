Примеров такого штурма ранее зафиксировано не было: боец СВО на велосипеде повел в атаку БМП

Штурмовик ВС РФ отличился на одном из направлений фронта тем, что на велосипеде преодолел путь через минное поле. За собой российский боец вел бронетехнику, которая шла в атаку.

Маневры бойца на велосипеде и БМП попали на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как военный на легком транспорте прокладывает дорогу тяжелой технике, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«В натуре, педали крутит! Давай газу, родной!» — прокомментировали ролик российские военнослужащие, которые наблюдали с дрона за действиями велосипедиста.

Бойцы ВС РФ используют при выполнении задач электромотоциклы. С помощью этой техники они проводят стремительные рейды. Однако использование велосипедов в зоне СВО еще зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что двойник Владимира Жириновского Виктор Беломестнов стал штурмовиком на СВО. Он участвует в боях под позывным Помреж.