Обязательная эвакуация из Глушково и напряженная обстановка в Судже: сводка по Курской области за 14 августа

Названа возможная причина объявленной 14 августа обязательной эвакуации поселка Глушково Курской области. Этот участок границы может быть местом наступления ВСУ.

Соответствующая причина названа в Telegram-канале WarGonzo.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что решение об эвакуации принял оперштаб. Координировать процесс выезда будут военные, местная администрация и силовые структуры.

«Отметим, что именно этот участок границы является возможным местом наступления ВСУ, в последние дни здесь активно работает вражеская авиация и ДРГ», - говорится в сообщении канала.

Telegram-канал Рыбарь рассказал, что «в течение дня в Курской области не прекращались столкновения на всех участках», а противник не отказывается от попыток продвижения вглубь.

По его информации, обстановка в Суджанском районе «по-прежнему остается напряженной».

Как пишет канал «Два майора», противник столкнулся с невозможностью пробиться сквозь основные магистрали – через Мартыновку в Курской области или преодолеть Белгородскую границу. По его информации, ВСУ «не снижают натиск на указанных участках».

Также источник сообщает, что российская армия «умело сковывает действия врага».

Ранее сообщалось, что муж расстрелянной ВСУ беременной женщины не может вывезти тело из Суджи.