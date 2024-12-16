Выложил фото с трупами 10 убитых зайцев: зоозащитники требуют наказать футболиста «Локомотива» Воробьева

Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев попал в поле зрения зоозащитников после того, как выложил в Сеть фото с убитыми зайцами. Защитники животных резко отреагировали на снимок и потребовали наказать спортсмена, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян объяснил журналистам свою позицию. По его словам, фотография с трупами может говорить о психической нестабильности того человека, который ее выкладывает.

«Фото с трупами говорит о психической нестабильности. Тем более это выкладывается в сеть популярным человеком. Это может оскорбить других людей. У него с головой не в порядке», — заявил глава организации.

По словам Воробьева, он ничего не нарушил. Футболист ездил на охоту вместе с друзьями и соблюдал установленный в регионе регламент. Также спортсмен поинтересовался, едят ли сами зоозащитники мясо в ресторанах.

Ранее в Хабаровском крае тигр сломал ребра мужчине, который отдыхал в глэмпинге. По факту случившегося возбудили уголовное дело.