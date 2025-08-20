«Выходить замуж за снегиря, снеговика, нейросеть — это ошибка»: священник назвал грехом браки с ИИ

В США девушка вышла замуж за искусственный интеллект. Иерей Валерий Сосковец назвал ее действия ошибкой и заявил, что для постижения религиозного смысла брака нужен живой человек.

По словам священника у брака есть религиозная цель — возрастать в любви. При этом даже не обязательно заводить детей.

«Грех — это ошибка в переводе на современный русский язык. Выходить замуж за нейросеть — это ошибка, так же, как и за снегиря, за снеговика или за швабру», — приводит его слова НСН.

Валерий Сосковец считает, что ИИ поможет только с целью общения, но в качестве супруга не подойдет, поскольку не будет создавать проблем. Священник сравнил нейросеть с котом, который примет человека таким, какой он есть, но это не будет способствовать его личностным изменениям.

Он добавил, что нейросети воруют священное время у человека, которое необходимо ему для духовного развития. Людям страшно оставаться наедине с собой, поэтому были придуманы сериалы, компьютерные игры и искусственный интеллект, убежден священник.

