«Что у нас творится?»: в РПЦ заявили, что страшные преступления происходят от неверия

Управляющий Скопинской епархией епископ Питирим заявил, что все страшные преступления в обществе происходят от неверия. Он также назвал «бесноватыми» женщин, отстаивающих право на аборт.

На высказывания представителя РПЦ обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Что у нас творится во всех сферах нашей с вами жизни? Разврат, сквернословие, воровство, обман. Причём в такой степени, в какой никогда, наверное, не происходило этого», - сказал священник.

Он обратил внимание на то, что молодые семьи «не могут жить обычной естественной семейной жизнью».

«А сколько абортов у нас совершается. Все эти страшные преступления происходят от неверия», - уверен епископ.

Он также осудил женщин, которые оправдывают аборты и не боятся Страшного суда. Питирим отметил: в советское время женщина не знала, что это такое и «ее обманывали».

«Другое дело — в наше время, когда везде говорят, что это человек, что жизнь человеческая начинается от зачатия, и что вы совершаете убийство собственных детей, и бесноватые упорные женщины всё равно продолжают настаивать на том, что «я имею право, это моё тело, что хочу с ним, то и делаю», - отметил представитель РПЦ.

