Вячеслав Володин дал совет россиянкам по выбору мужей

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин напомнил женщинам, что заводить отношения следует лишь с серьезными и надежными мужчинами, чтобы через некоторое время не нужно было думать, как законодательно взыскивать с них алименты после развода. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе заседания Госдумы Володин в шутливой форме подчеркнул, обращаясь к председателю Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, что россиянкам нужно перестать «любить ушами», а вместо этого оценивать мужчину по поступкам. Он подчеркнул, что женщинам следует выбирать надежных спутников.

«Женщины хотели бы видеть надежного рядом человека. Так, Нина Александровна? А то ушами наслушаетесь речей разных, а потом мы думаем здесь, в Государственной думе, как нам алименты с них взыскать», — заявил Володин.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова четверть доходов на алименты.