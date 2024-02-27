Зарплата может составлять 12 млн: с вратаря сборной России по футболу взыскали алименты в размере четверти доходов

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов будет платить в качестве алиментов четверть доходов. Соответствующее решение вынес суд.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, суд также постановил оплатить задолженность по алиментам с 18 января 2022 года.

Известно, что первоначально Сафонов обратился в суд с требованием взыскать алименты на дочь в размере 13 тыс. рублей. Также он хотел забрать ребенка. Однако Никулинский суд столицы решил взыскать алименты со спортсмена, дочь останется с матерью.

Также Telegram-канал Kub Mash сообщает, что доход Сафонова может доходить до 12 млн рублей в месяц. Он является капитаном ФК «Краснодар». При расторжении контракта с клубом без весомых причин футболист должен заплатить компенсацию – она составляет 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что актер Игорь Петренко задолжал по алиментам 9,2 млн рублей. Напомним, у него растут двое детей от актрисы Екатерины Климовой. Он пытался снизить размер алиментов через суд, но его иск отклонили.