ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными: Путину доложили об освобождении Курской области

Начальника генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил главе государства об освобождении Курской области от украинских оккупантов.

Видео с докладом Герасимова появилось в официальном Telegram-канале Кремля. По информации начальника генерального штаба ВС РФ, украинская армия потеряла за время оккупации региона 76 тысяч человек убитыми и ранеными.

В настоящий момент российские бойцы проверяются заброшенные строения и леса на предмет оставшихся в них солдат ВСУ. Также Герасимов доложил, что на данном этапе военными специалистами полностью проверены и очищены от мин 19 населенных пунктов Курской области.

Ранее сообщалось, что СК расследует убийство жителя Курской области боевиками ВСУ. Мужчина погиб во время поездки на велосипеде за хлебом.