«Всем советуем успокоиться»: министр Чечни призвал не трогать блогера Асхаба Тамаева

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев призвал оставить в покое блогера Асхаба Тамаева. Он отметил, что тот пропагандирует спорт и здоровый образ жизни, а также помогает бойцам СВО.

Видеообращение Дудаева приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Оказывается в нашей стране нет других проблем, кроме блогера Асхаба Тамаева, нашего дорогого брата», - отметил министр.

Он указал, что стало много экспертов и активистов, которые пытаются создать негативный образ Тамаева.

«Весь этот бред публикуется в интернете по поводу нашего брата, что абсолютно не соответствует действительности», - заявил министр.

Он назвал Тамаева человеком «с твердой, правильной гражданской позицией» и заявил, что Асхаб «любит народ, республику и свою страну». Однако несмотря на это, «нападки» на Тамаева продолжаются, указал Дудаев.

«Некоторые должны учитывать, что есть в больших объемах различного рода информация про них тоже, которую можно публиковать, выливать в интернет при необходимости. Мы всем советуем успокоиться, вести себя ровно, заниматься своим делом и оставить нашего брата в покое», - заключил министр Чечни.

Ранее сообщалось, что Тамаев дал пощечину подростку, это вызвало общественный резонанс. Позже суд лишил его права управлять транспортными средствами.