Опубликовано 29 октября 2025, 17:39
«Всех люблю»: ставший мемом из-за грусти под Земфиру* премьер-министр Армении записал видео под Бейонсе

Премьер-министр Армении записал видео под трек Бейонсе после грусти под Земфиру*.
© EVGENIA NOVOZHENINA/AFP/East News

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал новое видео в соцсетях, в котором улыбался под трек певицы Бейонсе. В соцсетях пошутили, что у него закончилась депрессия.

Несколько недель назад Пашинян стал мемом из-за видео, в котором сидел в кабинете и с грустным лицом слушал песню Земфиры*(признана иноагентом на территории РФ). Ролик сначала озадачил пользователей, которые не понимали, что произошло, а затем в соцсетях стали записывать пародии на премьер-министра.

Никол Пашинян к шуткам отнесся положительно. Спустя время он опубликовал новый ролик из кабинета. В нем он уже был веселый, а на фоне играла песня Бейонсе.

«Я вас всех люблю», - написал он в Сети.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи в комментариях порадовались за Пашиняна и окончание его депрессии.

«Ну наконец-то, теперь моя среда будет хорошей», «Мой краш», «С каждым днем хочу все больше в Армению», «Все мы немного Пашинян», - пишут комментаторы из разных стран.

*Признана иноагентом на территории РФ

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Вафина