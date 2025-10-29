«Всех люблю»: ставший мемом из-за грусти под Земфиру* премьер-министр Армении записал видео под Бейонсе
© EVGENIA NOVOZHENINA/AFP/East News
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал новое видео в соцсетях, в котором улыбался под трек певицы Бейонсе. В соцсетях пошутили, что у него закончилась депрессия.
Несколько недель назад Пашинян стал мемом из-за видео, в котором сидел в кабинете и с грустным лицом слушал песню Земфиры*(признана иноагентом на территории РФ). Ролик сначала озадачил пользователей, которые не понимали, что произошло, а затем в соцсетях стали записывать пародии на премьер-министра.
Никол Пашинян к шуткам отнесся положительно. Спустя время он опубликовал новый ролик из кабинета. В нем он уже был веселый, а на фоне играла песня Бейонсе.
«Я вас всех люблю», - написал он в Сети.
Пользователи в комментариях порадовались за Пашиняна и окончание его депрессии.
«Ну наконец-то, теперь моя среда будет хорошей», «Мой краш», «С каждым днем хочу все больше в Армению», «Все мы немного Пашинян», - пишут комментаторы из разных стран.
*Признана иноагентом на территории РФ