«Не было задачи его пиарить»: Сябитова впервые высказалась о меме с сыном «сам решу»

Сваха Роза Сябитова впервые высказалась о меме «сам решу», который распространился по соцсетям после интервью ее сына. Телеведущая дала понять, что хорошо относится к шуткам, и подчеркнула – благодаря этому разговору с Ильей Соболевым ее наследник резко стал знаменитым.

В шоу «Зумеры против бумеров» Сябитова призналась, что даже не ожидала такой волны популярности у сына. Однако сейчас мем с его фразой «сам решу» набирает миллионы просмотров. За это сваха поблагодарила юмориста Илью Соболева.

«У меня сейчас сын зашел просто. А у меня даже не было задачи его пиарить. Я думала, может, кому денег подтянуть где-то. А тут взялся этот Соболев. Спасибо тебе, милый! Хотел как хуже, а получилось как лучше. Сейчас он стал знаменитым, представляешь?» - поделилась Роза Сябитова.

Напомним, что мем родился после «Шоу Воли», в котором приняли участие Сябитова и ее сын. Илья Соболев спрашивал у мужчины, какие девушки ему нравятся – постарше или помладше. Но на все вопросы ведущего собеседник отвечал: «Сам решу».

