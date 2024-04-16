Всех иностранных сотрудников «Крокуса» проверят на причастность к теракту

Все иностранные сотрудники «Крокус Сити Холла» попали под проверку в связи с терактом. Речь идет о 25 сотрудниках.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, Следственный комитет проверит граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана, работающих в «Крокусе». Они будут допрошены следователями в рамках уголовного дела о теракте.

Также предстоит установить, как давно эти люди приехали в Россию, при каких обстоятельствах устроились работать в «Крокус». Они должны предоставить трудовые договоры.

Как пишет Baza, первый допрос показал – многие могут находиться в России нелегально. Дальше предстоит выяснить, кто их оформлял, где эти люди сдавали зачет по русскому языку и как получали патенты.

Будут опрошены арендодатели в Подмосковье, которые сдавали иностранцам жилье. В этой связи предстоит установить, сколько человек зарегистрировано в квартире, а мигранты расскажут, есть ли у них ключи и могут ли они приходить в любое время.

Ранее сообщалось, что возможный пособник террористов скрылся от силовиков в подмосковном лесу. О мужчине известно, что он жил в Литве, до переезда занимался ремонтом машин.