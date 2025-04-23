Всего суд выдал 8 исполнительных листов: начались аресты имущества Анатолия Чубайса

Приставы открыли исполнительное производство в отношении имущества экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Оно возбуждено на основании исполнительного листа Арбитражного суда Москвы.

Как следует из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, производство начато 17 апреля. Предметом исполнения указано наложение ареста, сообщает ТАСС.

Исполнительный лист был выдан 9 апреля. Всего выдано 8 листов, пишет РБК. Все связаны с арестом денег и имущества восьми человек, включая Чубайса, по иску «Роснано».

Госкорпорация требовала арестовать у ответчиков 5,6 млрд рублей, суд поддержал требование. Исполнительные производства открыты в отношении всех ответчиков.

Напомним, Чубайс руководил «Роснано» с 2008 по 2020 год. В 2022-м уехал из России. Компания подала в суд, чтобы возместить убытки, понесенные из-за проекта Plastic Logic – производства гибких дисплеев.

Ранее сообщалось, что жена Чубайса Авдотья Смирнова поставит спектакль в Израиле. Постановка будет на русском языке, а для местных пообещали субтитры на иврите.