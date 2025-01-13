На главную роль пригласила уехавшую из РФ Раппопорт: сколько стоит посетить спектакль жены Чубайса в Израиле

Анатолий Чубайс уехал из России в Израиль в марте 2022 года. Вместе с ним страну покинула супруга Авдотья Смирнова. Спустя три года затишья жена Чубайса решила поставить спектакль, в котором примет участие еще одна релоцировавшая знаменитость — Ксения Раппопорт. Она сыграет главную роль. Сайт «Страсти» выяснил, во сколько зрителям обойдется билет на шоу переселенцев.

Спектакль под названием «Не тот свет» пройдет на сцене театра Гешер в Тель-Авиве. Пьеса расскажет зрителю о незапланированной встрече двух своеобразных героев, каждый из которых о своей необычности до поры до времени ничего не знает. Примечательно, что постановка пройдет на русском языке. Для местных обещают субтитры на иврите.

Первое представление состоится 17 мая. Финальное пройдет 19 числа. Цена на билеты первой категории составляет 450 шекелей или приблизительно 12 тысяч рублей, второй — 9,4 тысячи, третьей — 8,1 тысячи и четвертой — 6,7 тысячи. Судя по схеме зала, на первый спектакль 17 числа выкуплены почти все места. Зал на следующие два дня заполнен лишь наполовину.

Ранее сообщалось, что уехавшей из России Ренате Литвиной не на что жить в Париже. Актриса выставила на продажу личные вещи общей стоимостью 6 млн рублей.