Все смешалось в доме казенном: заключенные из колоний-поселений начали собирать посылки для россиян

Нелегальных мигрантов заменили на осужденных из колоний в Ростовской области. Теперь заключенным предстоит собирать посылки для россиян на складах крупных маркетплейсов, передает Telegram-канал Readovka.

По данным СМИ, логистические центры, расположенные в регионе, решили отказаться от услуг мигрантов и обратиться за помощью в пенитенциарные учреждения. Так, на работу в крупные маркетплейсы устроились более 230 заключенных.

В основном их привлекают к сортировке посылок, переборке и упаковке. Получают зэки не ниже прожиточного минимума — 19,2 тысячи рублей. Часть заработной платы сразу вычитается на погашение всевозможных долгов и обязательств.

Набирают в штат сотрудников маркетплейсов не всех. Администрацией привлекаются граждане с судимостями за преступления по неосторожности, небольшой или средней степени тяжести, а также впервые нарушившие закон.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бокальчук раскрыла, сколько миллионов потратила на маркетплейсе за 20 лет. Предпринимательница является самой богатой женщиной России.