Все сдавала в аренду: у жившей с тремя детьми в подъезде матери нашли несколько квартир и дом

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская? рассказала что у матери, жившей с тремя детьми в подъезде, есть несколько квартир и зимний дом. Все имущество женщина сдавала.

Подробности Ярославская привела в своем Telegram-канале.

Она отметила, что история с многодетной матерью, ночевавшей с несовершеннолетними и домашними животными на лестничной клетке, «неоднозначная». Ярославская указала, что город незамедлительно отреагировал на случившееся с семьей: предоставил социальную гостиницу, обеспечил всем необходимым, предложил помощь юристов и психологов. К расследованию обстоятельств произошедшего подключились компетентные органы.

«В ходе разбирательств выяснилось, что семья не находится в бедственном положении. У мамы в собственности несколько квартир, а также зимний дом в Новой Москве. Все недвижимое имущество сдается мамой в аренду», - говорится в сообщении Ярославской.

Детский омбудсмен подчеркнула, что семья получает социальные выплаты и пособия. При финансовой возможности разместить детей в нормальных условиях женщина «приняла решение положиться на ресурсы города и сделать это эпатажно, с вызовом». Причины, которые побудили мать к этому, неизвестны. Омбудсмен пообещала лично контролировать ситуацию.

Она отметила, что в данном случае по одну сторону оказалось государство, защищающее права и интересы семей с детьми, а с другой – недобросовестные граждане. Омбудсмен задалась вопросом, какие меры предпринять, чтобы поддержка оказывалась действительно нуждающимся.

Напомним, женщина рассказывала, что очутилась в подъезде из-за квартиросъемщика. По рекомендации риелтора, она, якобы, сдала квартиру беженцу из Украины.