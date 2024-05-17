Все ограничится лишь небольшими изменениями: в Минобороны не планируется громких отставок

Предполагаемые перестановки в Министерстве обороны России стали поводом для возможных спекуляций на эту тему. Однако, по данным Telegram-канала Рыбарь, любые рассуждения по этому поводу беспочвенны, так как никаких громких отставок на нынешнем этапе не планируется.

Место бывшего министра обороны страны Сергея Шойгу занял Андрей Белоусов. В связи с этим ожидаются лишь небольшие кадровые перестановки, связанные с переходом некоторых лиц, последовавших за новым главой ведомства.

Так, например, за Белоусовым может пойти Эльдар Муслимов, сообщает Telegram-канал Рыбарь. Прежде он возглавлял секретариат нынешнего министра обороны, когда тот еще работал в правительстве.

Пока идет постепенный процесс передачи дел, никто не будет греметь отставками крупных медийных лиц на всю страну, уверены эксперты Telegram-канала Рыбарь. Крупные кадровые решения, по их мнению, можно будет увидеть лишь через некоторое время.

Ранее в Сети опровергли информацию о возвращении генерала Сергея Суровикина в Москву из Африки. Так, распространялись сведения, что командующий был удостоен аудиенции в Кремле.