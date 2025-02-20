Все из-за бизнеса: Ким Кардашьян рассорилась со своей матерью

Американская звезда реалити-шоу и предприниматель Ким Кардашьян, судя по всему, поссорилась со своей мамой Крис Дженнер. К таким выводам пришла газета The Daily Mail.

И основания для подобного умозаключения есть — им служит, в частности, гневный комментарий, который Ким оставила под последней публикацией матери в социальных сетях.

Все дело оказалось в бизнесе. В этот вторник Кардашьян представила новую коллаборацию своего бренда корректирующего белья SKIMS с фирмой Nike — и немногим позже в тот же день Дженнер выложила фотографию, на которой она запечатлена в спортивном костюме от Alo.

«Уютные деньки в моем @alo», — написала она.

При этом, как отмечает The Daily Mail, пост не был помечен как рекламный. Однако Ким, видимо, решила, что таким образом ее мать анонсировала свое сотрудничество с производителем — и поспешила высказать все, что она на этот счет думает. «Неужели это нужно было публиковать в тот же день, что и мое объявление о NikeSKIMS!!!» — написала она в комментариях.

Фанаты уже построили множество теорий о том, что в семье Кардашьян-Дженнер произошел раскол по линии бизнес-интересов. Но в то же время пресса допускает, что произошедшее могло быть либо шуткой Ким, либо тщательно продуманным пиар-ходом.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян призвали вернуться к экс-парню Питу Дэвидсону.