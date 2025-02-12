Ким Кардашьян призвали вернуться к экс-парню Питу Дэвидсону

Поклонники американской звезды Ким Кардашьян массово призывают ее возобновить отношения с актером и комиком Питом Дэвидсоном, который младше нее на 13 лет. На это обратила внимание газета The Daily Mail.

Как пишет издание, фанаты принялись уговаривать модель пойти на такой шаг после новой фотосессии Дэвидсона — он снялся в рекламе бренда одежды Reformator. В кадре актер предстал в одних белых брюках, продемонстрировав свои рельефные мускулы.

Отдельно пользователи Сети обратили внимание на татуировки Дэвидсона — вернее, на их отсутствие. На теле экс-парня Ким не заметили ни одного чернильного рисунка, хотя еще недавно он был покрыт ими с ног до головы. На полное их выведение актер потратил год жизни и 200 тыс. долларов.

«Будь я Ким, я бы позвонила ему как можно скорее», «выглядит потрясающе», «теперь мы знаем, почему ты понравился Ким и Ариане Гранде», — писали восторженные комментаторы.

Напомним — Кардашьян и Дэвидсон познакомились в ноябре 2021 года на съемочной площадке, когда Ким дебютировала в качестве ведущей SNL. Они начали встречаться всего месяц спустя, и Пит сделал четыре татуировки, посвященные новой возлюбленной. Их он удалил после расставания, которым окончились девятимесячные отношения.

Причиной разрыва они назвали плотный график и большие расстояния. Впрочем, к июню 2023 года Ким уже настаивала на том, что их роман всегда был мимолетным увлечением.

Ранее мы писали о том, что из-за любви бывшего мужа Ким Кардашьян Канье Уэста к Гитлеру в ее семье начались проблемы.