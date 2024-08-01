Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отъезд россиян из страны на фоне глобальных событий. В беседе с Kp.ru чиновник заявил, что не хотел бы видеть снова на родине «врагов».

Журналисты поинтересовались у руководителя пресс-службы Кремля, кого из уехавших граждан не Хватает России. Песков заявил, что не хотел бы видеть, как в страну возвращаются «враги». А тем, кто таковым не является, чиновник будет рад.

«Я считаю, что враги все пусть останутся там, а все, кто не враги, пусть возвращаются», — сказал Дмитрий Песков в эфире радио «КП».

Ранее пресс-секретарь президента России раскрыл личный факт о себе. Оказывается, что Песков стал дедушкой. У официального представители Кремля есть внучка по имени Алиса. Девочка уже взрослая и ходит в школу. Точный ее возраст чиновник раскрывать не стал.