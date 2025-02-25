Врачи столкнулись с таким впервые: женщина умерла от аллергии из-за простой процедуры

Жительница Великобритании умерла от аллергии из-за простой процедуры у врача, передает Kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ. Сотрудники больницы впервые столкнулись с тем, из-за чего умерла британка.

Женщина две недели проходила с зубной болью, после чего у нее начался абсцесс. Так британка попала в больницу, где ей назначили простую процедуру — компьютерную томографию.

Перед этим пациентке ввели внутривенно контрастное вещество на основе йода. Произошли аллергическая реакция и анафилактический шок. Реанимировать женщину не удалось.

«Компьютерная томография сопряжена с риском возникновения аллергической реакции, но подобное — единственный случай в моей практики», — заявил доктор Оливер Мун.

Ранее в Турции женщина умерла после разрыва кишки. Врачи проводили пациентке эндоскопию.