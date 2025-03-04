«Врачи не помогли»: Макс Фадеев заявил, что потерял слух на 90%

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал, что 20 лет назад почти перестал слышать. По его словам, потеря слуха составила 90%.

Благодаря восточной медицине артисту удалось ликвидировать глухоту, однако лишь частично.

«Представьте: музыкант, который не слышит. Врачи мне не помогли. Только акупунктура — болезненно, медленно — вернула часть слуха: 30% в одном ухе, 60% в другом», — написал он в своем Telegram-канале.

Фадеев обратил внимание подписчиков на то, что почти в четверти случаев слух пропадает из-за громкого шума — например, клубной музыки или наушников. Также он порекомендовал фанатам беречь свои уши.

«Они нужны не только для музыки, но и для слов „я тебя люблю“, смеха друзей, первых слов ваших детей», — подчеркнул продюсер.

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