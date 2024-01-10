«Врач осмотрел по инициативе местных служб»: адвокат Жорин рассказал о проверке состояния сына блогера Косенко

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что семья блогера Сергея Косенко не вызывала врача к сыну. Ребенок был осмотрен по инициативе местных служб – никаких травм и повреждений при этом не выявлено.

Подробности приводит Пятый канал.

Врачи и органы опеки отреагировали на публикацию видео, на котором Косенко бросает ребенка в глубокий сугроб. Они проверили состояние малыша и остались довольны. Однако в Сети поползли слухи, что блогер сам вызвал медиков, испугавшись за состояние сына после полета в сугроб.

Жорин опроверг данные сообщения.

«При этом, врач и правда осмотрел ребенка, но это произошло не по инициативе родителей, а по инициативе местных служб… После осмотра ребенка было установлено, что никаких повреждений, травм, в том числе, психологических, у ребенка нет», - рассказал адвокат и добавил, что мальчик не участвовал в съемках.

Выводы специалистов задокументированы – это необходимо на случай новых обращений и жалоб.

Ранее юрист Юлия Вербицкая рассказала, какое наказание может грозить Косенко за бросание двухмесячного малыша в сугроб. Подробнее читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».