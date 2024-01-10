Какое наказание грозит блогеру Косенко, бросившему младенца в сугроб: мнение юриста Вербицкой

Адвокат Юлия Вербицкая рассказала порталу «Страсти», какое наказание может ждать блогера Сергея Косенко за видео с бросанием двухмесячного младенца в снег. Напомним, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело в отношении знаменитости.

По словам юриста, все будет зависеть от того, действительно ли Косенко использовал в съемках куклу, как он сам утверждает.

«Если на видео был ребенок, но вред его здоровью не был причинен, то по результатам экспертиз и иных следственных действий может быть возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания), совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица», - объяснила она.

В таком случае блогеру грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Однако если адвокатам Косенко получится доказать, что на кадрах был не ребенок, а кукла – тогда состава преступления не будет и уголовное дело не возбудят, рассказала Вербицкая.

Высказалась юрист и о вероятном лишении Косенко родительских прав. По ее мнению, это вряд ли произойдет, учитывая, что, по некоторой информации, малолетний сын имеет американское гражданство.

«Таким образом, самой «досягаемой» частью блогера является факт уплаты им налогов, в виду чего уже появилась информация о том, что в отношении него инициирована налоговая проверка», - заключила Вербицкая.

О том, кто такой блогер Сергей Косенко и почему вокруг него начался скандал, читайте на сайте «Страсти».