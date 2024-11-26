«Вот как надо работать»: Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке с надписью «Крепкий Орешник»

На российских маркетплейсах появился мерч с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник». Одним из тех, кто уже приобрел продукцию, оказался депутат Госдумы Сергей Миронов. Он пришел на заседание нижней палаты парламента в такой футболке и обратил на себя внимание коллег.

В ходе пленарного заседания, по данным РИА Новости, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Миронов всегда креативно подходит ко всем темам. Последний из них как раз было успешное испытание баллистических ракет «Орешник». Впервые о системе рассказал глава РФ Путин.

«Вот только использовали наши Вооруженные силы и провели испытание "Орешника", как вы видите, уже Сергей Михайлович взял это тоже на флаг политический. Хотелось бы, чтоб на это обратили внимание наши представители средств массовой информации. Вот как надо работать», — отметил Володин.

Ранее пара из Татарстана хочет назвать дочь в честь баллистической ракеты «Орешник». У супругов готовится появиться на свет 15-й ребенок.