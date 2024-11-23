В честь ракеты: многодетные родители из Татарстана хотят назвать дочь Орешницей

Необычное имя для ребенка придумала пара из Татарстана. Родители хотят назвать дочь, которая в скором времени появится на свет, в честь баллистической ракеты «Орешник», передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Супруги Суховы из Набережных Челнов воспитывают 14 детей. Скоро у них должен будет появиться 15-й ребенок — девочка.

Родители, по всей видимости, вдохновившись презентацией новой баллистической ракеты, решили назвать малышку в ее честь — Орешницей. Сейчас это вопрос, по словам родителей, находится на финальной стадии обсуждения.

В семье, к слову, уже есть дети, названные по патриотическому принципу. Например, одна из девочек носит тройное имя Россия-Святосия-Святороссия.

Ранее певица Акула объяснила, почему дала дочери необычное имя. Девочку назвали Раисой.