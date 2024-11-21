«И владычицей морской, и женой султана»: основательница Wildberries намекнула, что ее муж психически нездоров

Сооснователь маркетплейса Willdberries Владислав Бакальчук заявил, что его бывшую супругу Татьяну Ким увел из семьи Леван Мирзоян. Якобы он хотел внедриться в доверие к предпринимательнице, чтобы развалить компанию. 49-летняя бизнесвумен отреагировала на это заявление.

Бакальчук рассказал, что Леван якобы льстил Татьяне, дарил ей подарки и цветы. По его словам, Ким хотела стать президентом России в 2030 году. Услышав об этом, Владислав сказал, что необходимо сосредоточиться на текущих задачах. Но Леван «подсластил ее мечты», говорит Бакальчук.

Предпринимательница отреагировала на заявление экс-супруга с долей иронии.

«И президентом России, и королевой Англии, и владычицей морской, и женой султана… Этот человек опять все напутал: я хотела стать первой леди Франции!», — с сарказмом ответила она.

Татьяна считает, что Владиславу нужна серьезная психологическая помощь после таких заявлений.

Самая богатая женщина России в этом году столкнулась с большими трудностями, связанными с бывшим супругом. После ее заявления о желании развестись и о том, что Владислав Бакальчук является не очень хорошим партнером с абьюзивными наклонностями, он начал разбирательства по поводу бизнеса. Однако сама Татьяна свое место уступать была не намерена.

Напомним, предпринимательница добивается снижения доли Бакальчука в Wildberries до 0,5%.