Восемь квартир, дом, дорогие машины: адвокат семьи убитой Салтанат перечислила имущество Бишимбаева

Адвокат убитой Салтанат Нукеновой перечислила имущество экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. По словам правозащитницы, он и семья владеют восьмью квартирами, домом и дорогими автомобилями.

Об этом стало известно на суде 27 ноября, когда обжаловалось решение суда о моральной компенсации семьей Нукеновой. Напомним, ее оценили в 10 млн тенге, что приблизительно равно 2 млн рублей.

Оказалось, что Бишимбаев и его семья не бедные люди.

«Во время суда стало известно, что у Бишимбаева в Алматы было восемь квартир, семь из них в одном элитном ЖК. А также дом в элитном районе Алматы, плюс дорогие автомобили», - сообщила адвокат Жанна Уразбахова. Ее слов приводит StarHit.

Бишимбаев признался, что не все имущество записано на него. Часть недвижимости оформлена на мать.

В итоге суд встал на сторону родных убитой. Размер компенсации увеличили, однако новая сумма незвестна.

Ранее появились сообщения, что Бишимбаев сбежал из тюрьмы. Распространились слухи о том, что суд был спектаклем для СМИ. Однако Куандыка все же нашли, но в другой колонии.