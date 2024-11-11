Пропавшего из колонии Куандыка Бишимбаева нашли в Степногорске

Бывшего министра Казахстана Куандыка Бишимбаева нашли в колонии Степногорска после слухов об «исчезновении». Осужденного не могли найти ни в учреждении в поселке Аршалы, ни в других местах – появились сообщения, будто суд был спектаклем для СМИ.

В Казахстане сообщили, что информация о побеге Бишимбаева не соответствует действительности. Он отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности. По факту распространения ложной информации возбудили уголовное дело, виновных обещают привлечь к ответственности.

Однако эти слова не убедили общественность – был дан развернутый комментарий, где отбывает наказание Бишимбаев. Правозащитник Бауржан Мусин заявил, что комитет уголовно-исправительной системы в Казахстане не обязан сообщать общественности о том, где будет сидеть человек.

Что же касается Бишимбаева, Мусин рассказал: «Он сидит в Учреждении № 5 города Степногорска, в четвёртом отряде». Слова приводит Экспресс газета.

Адвокат Ерлан Газымжанов уточнил, что привилегий у заключенного нет, он находится в обычных условиях, как все. По словам защитника, он единственный, кто посещает экс-министра в исправительном учреждении.

Ранее сообщалось, что продюсер Максим Фадеев выпустил песню об убитой Бишимбаевым Салтанат Нукеновой.