«Ворвались с двух сторон»: разведчики Дульцевы раскрыли подробности ареста в Словении

Вернувшиеся на Родину разведчики Дульцевы раскрыли подробности ареста в Словении. Анна и Артем Дульцевы в интервью «Российской газете» признались, что это был «силовой захват».

1 августа 2024 года восемь россиян, находившихся в заключении в Германии, Норвегии, Польше, США и Словении, вернулись в Россию в результате обмена. Среди них были Анна и Артем Дульцевы – разведчики-нелегалы, отбывавшие тюремный срок в Словении, и их дети. Они рассказали, как произошел их арест.

«Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая – разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным», – поделился Артем.

Мужчина отметил, что в это время работал за компьютером. А Анна добавила, что для «захвата» было выбрано точно назначенное время.

«Решение о нашем аресте было принято не только спецслужбами, оно стало решением политического руководства страны. Конечно, с подсказки англосаксов. Англичане в подобных случаях ведут себя очень активно. Особенно жестко действуют против нелегальной разведки», – пояснила Дульцева.

Разведчики признались, что верили в возвращение на Родину и не сомневались в этом.

«Не сомневались, что Родина нас не забыла. Во время всего нашего заключения мы знали, что за нами наша Служба, наша страна», – пояснили Дульцевы.

Ранее разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские.