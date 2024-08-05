Дочь начала плакать: разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские

Дочь разведчиков Артема и Анны Дульцевых начала плакать после новости о том, что они русские. Сын отнесся к этому сообщению спокойно.

Реакцию детей Дульцевы раскрыли в эфире канала «Россия 1».

«Мы рассказали детям, что мы русские, что они русские, что мы Дульцевы», - сообщил глава семейства.

В этот момент их дочь Софи что-то смотрела на экране. «... Я только заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать», - поделился Артем Дульцев и отметил, что сын Даня «отнесся спокойно» и «очень положительно».

Дети уже выучили первые фразы на русском языке. Сын говорит по-русски, что любит свою большую семью.

Анна Дульцева рассказала, что в Словении поступали угрозы: детей собирались отдать в приемную семью.

Напомним, осужденные за шпионаж в Словении разведчики вернулись в Россию 2 августа в результате обмена заключенными между Россией и Западом. Их с другими обменянными россиянами встречал во «Внуково» президент России Владимир Путин. Как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, только в самолете дети Дульцевых узнали, что являются русскими. Они спрашивали, кто их встречал, и не знали Путина. Президент приветствовал их на иностранном языке. Он обещал всех обменянных представить к награде.