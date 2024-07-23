«Волонтер» на Lamborghini: в Киеве обсуждают разбогатевшего во время СВО украинца

В Киеве обсуждают жизнь и покупки 37-летнего «волонтера» на Lamborghini Алексея Владимирова. Как сообщает Telegram-канал «Резидент», мужчина разбогател во время СВО и привлек внимание украинской элиты.

По данным источника, Алексей часто бывает в элитном спортивном клубе «Царский», где его не знают, но «на всякий случай здороваются» из-за роскошного автомобиля. Известно, что он владеет рестораном грузинской кухни «Саперави» в Киеве, но бизнес оказался убыточным.

В начале СВО Владимиров фотографировался в военной форме, и, как сообщает источник «Резидента», был записан в одном из популярных приложений под именами «Кличко гуманитарка», «откат от тендера», «Кличко. Цемент» и др.

При этом отмечается, что год назад мужчина приобрел элитный спорткар Lamborghini Huracan, а через несколько месяцев пополнил свой автопарк Range Rover новой модели. Алексей часто отдыхает за границей, а в своем ресторане принимает мэра Киева Виталия Кличко, а также представителя государственной компании, которая закупает оружие за рубежом.

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