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Опубликовано 20 июля 2024, 20:26
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Департамент мэрии выясняет обстоятельства: усадьбу Зеленских снесли в центре Киева

В Киеве неизвестные снесли экскаваторами усадьбу Зеленских .
Департамент мэрии выясняет обстоятельства: усадьбу Зеленских снесли в центре Киева

© Freepik

Историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, расположенную в центре Киева, сровняли с землей неизвестные. В обстоятельствах случившегося разбирается мэрия, передает mk.ru со ссылкой на источник.

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия в центре столицы. Никакого официального разрешения на снос усадьбы не выдавалось. Кто ответственен за произошедшее, пока не известно.

В данный момент полиции удалось лишь установить местонахождение техники, которую использовали для сноса исторического памятника. Также инициирован вопрос об изъятии техники в рамках начатого расследования.

Усадьба мещан Зеленских считается одной и самых старых построек Киева. До сноса в администрацию был подан пакте документов о признании дома достопримечательностью.

Ранее сообщалось, что певица София Ротару перебралась на Сардинию. Она переехала за границу из Киева.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
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