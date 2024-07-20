Департамент мэрии выясняет обстоятельства: усадьбу Зеленских снесли в центре Киева

Историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, расположенную в центре Киева, сровняли с землей неизвестные. В обстоятельствах случившегося разбирается мэрия, передает mk.ru со ссылкой на источник.

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия в центре столицы. Никакого официального разрешения на снос усадьбы не выдавалось. Кто ответственен за произошедшее, пока не известно.

В данный момент полиции удалось лишь установить местонахождение техники, которую использовали для сноса исторического памятника. Также инициирован вопрос об изъятии техники в рамках начатого расследования.

Усадьба мещан Зеленских считается одной и самых старых построек Киева. До сноса в администрацию был подан пакте документов о признании дома достопримечательностью.

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